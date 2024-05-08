Путин заявил о реальной выгоде для участников ЕАЭС

Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приносит его участникам реальную выгоду, это подтверждает рост экономических показателей. За 10 лет совокупный ВВП стран-участниц вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита ЕАЭС в Москве.

«Евразийский союз сегодня - это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует росту торговли и инвестиционных обменов, активизации деловых контактов», - цитирует телеканал «360» слова российского лидера.

Напомним, что 8 мая в российской столице проходит юбилейный, десятый саммит ЕАЭС. Это первое крупное международное мероприятие для Путина после инаугурации. В саммите также принимают участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствует на заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Евразийский экономический союз - организация экономической интеграции, созданная в 2014 году. Цель организации - сформировать единую экономическую политику для стран-участниц. На данный момент в составе ЕАЭС пять стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.