Путин сообщил, что юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

Россия готова к этому мероприятию, отметил президент России. Глава государства отметил, что РФ с удовольствием проводит такие мероприятия и примет всех коллег

«Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия. 8 мая мы запланировали, здесь в Москве будем проводить», - сказал Путин.

Российский лидер поздравил Сагинтаева, который с 1 февраля 2024 года назначен председателем коллегии ЕЭК. Путин отметил, что в работе коллегии много нового, обновляются задачи, потому что много вызовов и они растут.