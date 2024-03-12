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Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если не будут даны ответы на вопросы Еревана

Премьер-министр отметил, что страна останется в составе организации, если ОДКБ ответит на вопрос о суверенной территории Армении.
Никита Черненко 2024-03-12 13:05:01
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости

В случае если Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не ответит на вопросы Еревана о суверенной территории страны, Армения выйдет из состава организации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Как сообщил армянский премьер, после заверения ОДКБ о готовности разместить миротворческий контингент на границе страны с Азербайджаном, организация «не указала зону своей ответственности в республике». Политик отметил, что ОДКБ не ответила на вопрос о суверенной территории Армении.

«Здесь возникают разночтения. Если суверенная территория Армении - "красная линия" для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении. Суверенную территорию Армении они не показали. И сегодня этот вопрос находится "на столе". Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет - то Армения выйдет из ОДКБ», - заявил Пашинян.

Членство Армении в ОДКБ де-факто заморожено из-за отсутствия ответа на вопрос Еревана о том, в чем заключается зона ответственности организации в стране. Премьер-министр Армении подчеркнул, что в случае невыполнения обязанностей ОДКБ перед республикой ее членство будет заморожено де-юре.

#в стране и мире #Армения #Никол Пашинян #одкб #Суверенитет
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