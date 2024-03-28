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ОДКБ не получало заявлений от Армении о выходе из организации

По словам генсека Тасмагамбетова, Ереван в последнее время не участвует в активной жизни организации.
Глеб Владовский 2024-03-28 04:34:12
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Армения не делала каких-либо официальных заявлений о том, чтобы приостановить или прекратить свое членство в ОДКБ, заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

«Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее, деятельность Организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ», -подчеркнул он.

Тасмагамбетов добавил, что Ереван в последнее время не участвует в деятельности секретариата ОДКБ в связи с последними событиями.

«Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе», - заключил генсек.

Напомним, что армянский премьер Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из организации в случае, если ОДКБ не ответит на вопросы Еревана о суверенной территории страны.

#в стране и мире #Армения #одкб #Пашинян #Имангали Тасмагамбетов
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