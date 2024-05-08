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Подозреваемого в убийстве россиянок в Бодруме поймали власти Германии

На погранконтроле в Германии задержали подозреваемого в убийстве россиянок Ирины Двизовой и ее дочери, когда те находились на вилле в Бодруме.
Дарина Криц 2024-05-08 00:44:49
© Фото: Robert Michael dpa Globallookpress

Немецкие правоохранители задержали бывшего супруга россиянки Ирины Двизовой, убитой вместе с дочерью в ноябре 2023 года в турецком Бодруме.

Как сообщает «360», Андрея Кушлевича поймали во время прохождения пограничного контроля на автобусе рейса Прага - Мюнхен. При этом уточняется, что суд над ним пройдет в Нюрнберге.

Резонансное убийство произошло осенью прошлого года, когда погибшая находилась на арендуемой вилле со своими детьми. Тела ее и 15-летней дочери нашли у дороги, завернутыми в простыни. Перед этим их застрелили.

При расследовании преступления главным подозреваемым стал экс-супруг погибшей Двизовой. Родственники и знакомые сообщили, что те часто ссорились и что якобы он забрал их общего с Ириной пятилетнего сына.

Также уточняется, что Двизова и Кушлевич поженились в Литве, но вскоре развелись. Затем погибшая пыталась лишить бывшего мужа родительских прав.

Как стало известно 29 ноября того же года, предполагаемый убийца россиянок в Турции был наемником. По информации местной турецкой газеты, Куслевич якобы был солдатом-наемником в Литве.

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