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В Бодруме обнаружили завернутые в простыню тела двух россиянок

Максим Крюков
01:34 29.11.2023
По одной из версий правоохранительных органов, 40-летняя женщина и ее 15-летняя дочь могли быть убиты.
В Бодруме обнаружили завернутые в простыню тела двух россиянок
© Фото: Onur Dogman Keystone Press Agency Global Look Press
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В турецком Бодруме обнаружили тела двух гражданок России. Об этом сообщила телекомпания NTV со ссылкой на сотрудников местной полиции.

Уточняется, что тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери, которые были завернуты в простыню и перевязаны веревкой, найдены местными жителями на крутом склоне у обочины дороги вблизи населенного пункта Ичмелер.

По предварительной версии правоохранительных органов, россиянки стали жертвами преступления, их тела были направлены на судмедэкспертизу. Полиция инициировала расследование.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местный телеканал, тела принадлежат Ирине Двизовой, которая работала в Турции риелтором, и ее дочери Даяне. Отмечается, что несколько дней родственники не могли связаться с девушками, после чего решили приехать к ним в дом в районе Конаджик. Там они увидели кровь на диване и заподозрили, что мать и дочь могли быть убиты. Полиция Бодрума отследила отъезжавший от домовладения автомобиль по камерам. В настоящее время правоохранители ищут подозреваемого в двойном убийстве.

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