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Sabah: предполагаемый убийца россиянок в Турции был солдатом-наемником в Литве

Владимир Рубанов
17:06 29.11.2023
Предположительно, у Ириной Двизовой возникли разногласия с Андреем Куслевичем, который хотел взять на себя опеку над их совместным ребенком.
Sabah: предполагаемый убийца россиянок в Турции был солдатом-наемником в Литве
© Фото: Yauhen Yerchak, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Убийца двух россиянок в турецком Бодруме выпустил в своих жертв пять пуль, пишет местная газета Sabah. Предполагаемый преступник, Андрей Куслевич, «якобы был солдатом-наемником в Литве», сообщает издание.

Установлено, что Ирина Двизова умерла от огнестрельного ранения. В ее теле нашли три пули, а у Даяны Двизовой, застреленной из того же пистолета, в теле было две пули. Автомобиль бывшего мужа россиянки, 46-летнего Куслевича, нашли припаркованным в Бодруме.

На месте происшествия обнаружили следы крови на шторе и на полу, а также на диване. В доме нашли шесть гильз. После убийства преступник выбросил пистолет в мусорный контейнер. Предполагается, что убийца покинул дом Ирины Двизовой на своей машине, поехал в Ичмелер, чтобы избавиться от тел, и провел там 45 минут.

Предполагаемый преступник остановился в отеле в Бодруме. После убийства 24 ноября он на автомобиле Двизовой поехал в аэропорт Анкары со своим пятилетним сыном. Оттуда он отправился во Францию, а потом вернулся в Литву.

Вероятно, у Ириной Двизовой возникли разногласия с Куслевичем, который хотел взять на себя опеку над их совместным ребенком.

Россиянка Ирина Двизова (42 года) и ее дочь Даяна (15 лет) были найдены мертвыми, завернутыми в простыню и связанными веревкой. Семья жила в Турции, женщина работала риелтором. Старший сын россиянки сообщил, что его мать и отчим часто ругались.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в РФ. По словам родственников погибшей женщины, он сидел в тюрьме за кражу бриллианта и служил во Французском легионе.

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