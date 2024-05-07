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Российские военнослужащие отразили семь контратак ВСУ в ДНР

В ходе активных боевых действий группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение противнику в районе нескольких населенных пунктов.
2024-05-07 07:28:37
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие в ходе боевых действий в ДНР отразили семь контратак противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Уточняется, что огневое поражение нанесено противнику в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс.

«Отразили семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й и 143-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й и 47-й механизированных бригад в районах Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердичи», - добавил Савчук.

Ранее сообщалось об уничтожении за сутки до 380 военнослужащих и танка Abrams ВСУ. Кроме того, силами военнослужащих группировки освобождены населенный пункт Соловьево в ДНР и Котляровка в Харьковской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ДНР #МО РФ #потери ВСУ #СВО #группировка «Центр»
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