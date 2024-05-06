Российские войска освободили Котляровку и Соловьево

Минобороны России заявило об освобождении двух населенных пунктов за сутки. Это Котляровка из Харьковской области и Соловьево из ДНР.

Котляровка была освобождена в результате активных действий подразделений группировки войск «Запад», которые также улучшили положение по переднему краю. В зоне ответственности группировки за сутки враг потерял до 120 военнослужащих, два танка, включая один Leopard, две 155-мм гаубицы М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и три САУ «Гвоздика».

Соловьево удалось освободить благодаря подразделениям группировки войск «Центр». В зоне ответственности группировки противник за сутки лишился до 370 военнослужащих, боевой бронированной машины, двух десятков автомобилей и 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее публиковались кадры, на которых показано, как расчет FPV-дрона уничтожил украинский бронетранспортер с десантом внутри.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.