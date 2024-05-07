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Удары израильских ВВС по Рафаху привели к гибели восьми человек

Армия обороны Израиля атаковала населенный пункт Рафах на границе с Египтом, что привело к гибели по меньшей мере восьми человек.
Марина Крижановская 2024-05-07 06:02:54
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress

При воздушных ударах Израиля по югу сектора Газа погибли по меньшей мере восемь человек.

Израильские военно-воздушные силы атаковали город Рафах на границе с Египтом, удар, в частности, пришелся на жилой квартал. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia в социальной сет Х (ранее Twitter).

По сведениям другого СМИ - телеканала Al Jazeera - восточнее Рафаха произошел подрыв жилого дома в населенном пункте Аль-Танур. Тогда несколько человек погибли и получили ранения. Вместе с этим еще пять человек погибли на западе города. В общей сложности журналисты заявили о 12 погибших и о приблизившихся к погранпереходу с Египтом израильских танках.

Шестого мая правительство Израиля сообщило, что продолжит военную операцию в секторе Газа. По мнению министров, это является необходимым условием для продолжения оказания давления на ХАМАС с целью освободить заложников и достигнуть другие цели операции.

При этом между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и других сторон проходит обсуждение соглашения о прекращении огня. Оно состоит из трех этапов и включает в себя обмен пленными, телами погибших и их останками. На втором этапе предполагается устойчивое прекращение огня, а также полный вывод израильских войск из сектора Газа.

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