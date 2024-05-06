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Кабмин Израиля единогласно принял решение продолжить операцию в Газе

В канцелярии также заявили о плане отправить делегацию в Каир для последующих переговоров.
Мария Зайцева 2024-05-06 23:01:04
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press

Военный кабинет Израиля единогласно принял решение о продолжении военной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В заявлении говорится, что кабинет войны единогласно решил о продолжении оказания давления на ХАМАС, чтобы освободить заложников и достигнуть другие цели войны.

В канцелярии премьер-министра также заявили, что у Израиля остаются намерения по отправке делегации в Каир для последующих переговоров по Газе.

Ранее не менее 10 человек погибли при израильских ударах по сектору Газа на юге палестинского анклава.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #кабмин #рафах
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