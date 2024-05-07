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ВС США сбили беспилотник хуситов над Красным морем

Центральное командование ВС США сообщило об уничтоженном над Красным морем дроне хуситов, представлявшим «непосредственную угрозу» США, коалиционным силам и торговым судам в регионе.
Марина Крижановская 2024-05-07 04:32:30
© Фото: Ben Smegelsky Nasa Globallookpress

Американские вооруженные силы сбили беспилотник хуситов (шиитское вооруженное формирование «Ансар Алла», контролирующее север Йемена) над Красным морем.

Как отмечает RT со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), уничтожение БПЛА произошло утром 6 мая.

«В сообщении указывается, что беспилотник хуситов был сбит 6 мая примерно в 10:47 по времени Саны, которое совпадает с московским», - сообщил телеканал.

С момента проведения операции в отношении хуситов при посредничестве Великобритании и США им удалось сбить не один десяток беспилотников йеменских мятежников. Так, 28 февраля CENTCOM сообщало о ликвидации пяти беспилотников хуситов в Красном море при помощи США и сил коалиции.

Согласно сведениям от 29 апреля, над Красным море уничтожены пять дронов хуситов, представлявших «непосредственную угрозу» США.

#в стране и мире #вс сша #Хуситы #красное море #CentCom #сбили БПЛА
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