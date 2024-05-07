ВС США сбили беспилотник хуситов над Красным морем

Американские вооруженные силы сбили беспилотник хуситов (шиитское вооруженное формирование «Ансар Алла», контролирующее север Йемена) над Красным морем.

Как отмечает RT со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), уничтожение БПЛА произошло утром 6 мая.

«В сообщении указывается, что беспилотник хуситов был сбит 6 мая примерно в 10:47 по времени Саны, которое совпадает с московским», - сообщил телеканал.

С момента проведения операции в отношении хуситов при посредничестве Великобритании и США им удалось сбить не один десяток беспилотников йеменских мятежников. Так, 28 февраля CENTCOM сообщало о ликвидации пяти беспилотников хуситов в Красном море при помощи США и сил коалиции.

Согласно сведениям от 29 апреля, над Красным море уничтожены пять дронов хуситов, представлявших «непосредственную угрозу» США.