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США сбили пять беспилотников в небе над Красным морем

По данным центрального командования ВС США, дроны представляли «непосредственную угрозу» США.
Елизавета Кондрикова 2024-04-29 05:31:03
© Фото: defense.gov

Американские военные сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Красного моря, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).  

«Было установлено, что БПЛА представляли непосредственную угрозу США, коалиции и торговым судам в регионе», - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что нападение беспилотников было осуществлено ночью в воскресенье 28 апреля в период времени между 01:48 и 02:27.

Ранее в CENTCOM сообщали об отражении атаки противокорабельных ракет, всего были уничтожены девять ракет в районах Йемена, подконтрольных хуситам. Подобные меры были приняты для защиты свободы судоходства.

Напомним, с ноября прошлого года хуситы регулярно атакуют иностранные гражданские суда в Красном море и Аденском заливе в знак несогласия с ведением боевых действий в секторе Газа. В субботу 27 апреля стало известно о нападении хуситов на британский нефтяной танкер Andromeda Star, корабль получил повреждения.

#бпла #сша #красное море #CentCom #центральное командование ВС США
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