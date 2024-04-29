США сбили пять беспилотников в небе над Красным морем

Американские военные сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Красного моря, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Было установлено, что БПЛА представляли непосредственную угрозу США, коалиции и торговым судам в регионе», - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что нападение беспилотников было осуществлено ночью в воскресенье 28 апреля в период времени между 01:48 и 02:27.

Ранее в CENTCOM сообщали об отражении атаки противокорабельных ракет, всего были уничтожены девять ракет в районах Йемена, подконтрольных хуситам. Подобные меры были приняты для защиты свободы судоходства.

Напомним, с ноября прошлого года хуситы регулярно атакуют иностранные гражданские суда в Красном море и Аденском заливе в знак несогласия с ведением боевых действий в секторе Газа. В субботу 27 апреля стало известно о нападении хуситов на британский нефтяной танкер Andromeda Star, корабль получил повреждения.