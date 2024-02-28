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CENTCOM: пять беспилотников хуситов сбиты силами США и коалиции в Красном море

Американский самолет и военный корабль коалиции сбили пять беспилотников, представлявших угрозу торговым судам и кораблям коалиции.
Никита Черненко 2024-02-28 06:33:01
© Фото: Joshua Conti Ussf Globallookpress

Самолет воздушных сил США совместно с военным кораблем коалиции поразили пять беспилотников-камикадзе йеменских хуситов над акваторией Красного моря. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

Утверждается, что БПЛА были запущены из регионов Йемена, контролируемых хуситами, и создавали непосредственную угрозу торговым судам, а также кораблям ВМФ США и коалиции в регионе. Как утверждает центральное командование, уничтожение беспилотников «защищает свободу судоходства и делает международные воды безопаснее для флота США и торговых судов».

«В районе между 9:50 и 10:55 по времени Санаа (столица Йемена) 27 февраля, самолет США и военный корабль коалиции сбили в Красном море пять хуситских одноразовых беспилотных летательных аппаратов поддерживаемых Ираном хуситов», - говорится в заявлении CENTCOM.

Ранее центральное командование ВС США заявляло об уничтожении двух противокорабельных ракет «Ансар Аллах» йеменских хуситов в Красном море. Помимо этого, силы ЦК «в целях самообороны» уничтожили три беспилотных надводных корабля.

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