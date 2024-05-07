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ХАМАС согласилось на освобождение 33 израильских заложников

На первом этапе палестинское движение ХАМАС освободит 33 заложника в 42-дневный срок.
Марина Крижановская 2024-05-07 00:48:24
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС проведут освобождение 33 заложников. Оно займет 42 дня. Об этом стало известно из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Первый этап подразумевает освобождение женщин, молодых людей до 19-летнего возраста и пожилых и больных людей. В ответ ХАМАС получит некоторых заключенных из израильских тюрем.

«На первом этапе ХАМАС освобождает ЗЗ израильских заключенных (живых или тела погибших) из числа женщин (гражданских лиц и женщин-солдат), детей (в возрасте до 19 лет, за исключением солдат), пожилых лиц (в возрасте старше 50 лет) и больных лиц в обмен на ряд заключенных в израильских тюрьмах и местах содержания под стражей», - уточнило агентство.

Шестого мая стало известно, что Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа. В частности, речь идет о приграничном с Египтом городе Рафах.

Соответствующее решение единогласно принял израильский кабинет министров. Уточняется, что это связано с намерением продолжить давление на палестинское движение для освобождения заложников и достижения других целей операции.

Прежде при посредничестве Египта и Катара удалось провести переговоры между двумя противоборствующими сторонами. В результате ХАМАС согласилось с предложенными посредниками пунктами соглашения о трехэтапном перемирии с Израилем, каждый из которых будет длиться 42 дня.

#в стране и мире #Израиль #переговоры #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #освобождение заложников
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