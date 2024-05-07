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Сектор Газа могут восстановить согласно соглашению между ХАМАС и Израилем

В секторе Газа должны будут возвести порядка 60 тысяч временных домов и 200 тысяч палаток и провести необходимые мероприятия и планы по комплексной реконструкции домов, гражданских объектов и гражданской инфраструктуры, выплату компенсаций пострадавшим.
Марина Крижановская 2024-05-07 02:33:22
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

В проекте соглашения о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС содержатся пункты о восстановлении сектора Газа. Речь идет о восстановлении гражданской инфраструктуры на всей территории палестинского анклава. Соответствующий перечень пунктов опубликовало катарское издание Al Araby Al Jadeed.

«Начать восстановление инфраструктуры - электричество, водоснабжение, канализация, связь и дороги во всех районах сектора Газа, а также ввезти необходимое оборудование для гражданской обороны, расчистить завалы. Продолжить это на всех этапах действия соглашения», - приведен один из пунктов документа.

Вместе с этим необходимо возвести не менее 60 тысяч временных домов и 200 тысяч палаток для перемещенных лиц и тех, кто потерял дом во время эскалации конфликта.

Также текст соглашения содержит информацию о выходе по меньшей мере 50 раненых боевиков ХАМАС из сектора Газа. Уточняется, что через КПП «Рафах» больным и раненым гражданским лицам должно быть предоставлено беспрепятственное перемещение. Кроме того, через этот контрольно-пропускной пункт должны беспрепятственно проходить грузы.

Восстановлением гражданской инфраструктуры в палестинском анклаве займутся на первом этапе соглашения между Израилем и ХАМАС, согласно проекту документа. План восстановления рассчитан на срок от 3 до 5 лет.

Гарантами соглашения выступают некоторые организации и государства, среди которых Катар, Египет и Организация Объединенных Наций.

Прежде ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложников. Подразумевается освобождение женщин, молодых людей до 19-летнего возраста, пожилых и больных людей. В ответ ХАМАС получит некоторых заключенных из израильских тюрем.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #восстановление инфраструктуры
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