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SHAMAN рассказал, что инаугурация Путина его зарядила

Певец рассказал, что после церемонии заряженным поедет на свой сольный концерт.
Игнат Далакян 2024-05-07 15:35:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Исполнитель и композитор SHAMAN поделился со «Звездой» своими впечатлениями после торжественной церемонии инаугурации Владимира Путина.

«Сегодня общий праздник. Посмотрите в глаза людей, посмотрите, как они просто светятся от счастья. Здорово! Сейчас заряженным поеду на свой сольный концерт!» - поделился SHAMAN.

Немногим ранее прошла торжественная церемония вступления на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства проведет на посту шесть лет.

После присяги председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил Владимиру Путину символы президентской власти, включая золотой Георгиевский крест, на золотой цепи которого изображен герб РФ и девиз «Польза, честь и слава». После торжественной церемонии глава государства принял представление Президентского полка и посетил благодарственный молебен.

#Владимир Путин #инаугурация #наш эксклюзив #президент россии #торжественная церемония #Шаман
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