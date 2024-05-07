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Хакеры взломали серверы минобороны Британии

Под удар хакеров попала система расчета заработной платы, стали известны имена и банковские реквизиты действующих военнослужащих и ветеранов.
Дарина Криц 2024-05-07 01:34:17
© Фото: Mairo Cinquetti ZUMAPRESS.com Globallookpress

Серверы министерства обороны Великобритании подверглись атаке хакеров. Как итог - произошла утечка имен и банковских реквизитов действующих военнослужащих и некоторых ветеранов.

Как сообщает RT со ссылкой на британские СМИ, в атаке подозревают китайских хакеров, в то время как правительство не называет конкретную страну. Во вторник, 7 мая, членам парламента сообщат о массовой утечке данных.

«Кибератака была направлена ​​на систему расчета заработной платы с нынешними военнослужащими и некоторыми ветеранами. Раскрыты имена и банковские реквизиты», - рассказали журналисты.

Британское минобороны выразило надежду, что у военнослужащих не возникнет беспокойства о своей безопасности. Им предоставят помощь и поддержку.

В 2023 году хакеры выложили в сеть секретные данные о военных объектах Великобритании. Обнародованными оказались тысячи страниц крайне секретной информации о военных и разведывательных объектах Соединенного Королевства.

В том же году злоумышленники взломали Королевскую почту Великобритании и потребовали «выкуп» в размере 0,5% от годовой выручки компании, которой принадлежит Королевская почта.

#Минобороны #в стране и мире #Хакеры #Великобритания #утечка данных #взлом серверов
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