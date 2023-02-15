Взломавшие Королевскую почту Великобритании хакеры потребовали «выкуп»

Они запросили 0,5% от годовой выручки компании, которой принадлежит Королевская почта. Но там не готовы соглашаться на такие условия.

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Хакерская группировка LockBit, которая ранее взломала Королевскую почту Великобритании, потребовала «выкуп» в размере 80 миллионов долларов в качестве. Об этом сообщило издание Financial Times.

В январе стало известно, что Королевская почта отправляет посылки и письма за границу с задержками или не отправляет их вовсе. Все из-за кибератак, в проведении которых газета Telegraph обвинила «связанных с РФ» хакеров из группировки LockBit. Эта группа предоставляет услуги программ-вымогателей.

Согласно информации от издания, переговоры Королевской почты с хакерами велись более трех недель. Требования LockBit включали доходы и бизнес-задачи компании. Так, в качестве одного из решений вопроса, хакеры запросили 0,5% от годовой выручки компании International Distribution Services, которая владеет Королевской почтой.

Со стороны Королевской почты заявили, что «ни при каких обстоятельствах» не будут платить названную сумму. Если сторонам так и не удастся договориться, то хакеры пообещали «обнародовать большие объемы данных».

Ранее в МИД РФ заявили, что мнимая угроза «русских хакеров» используется в политических целях. Некоторые государства предпочитают обвинять РФ вместо того, чтобы выстраивать реальное взаимодействие.