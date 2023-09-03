Mirror: хакеры выложили в сеть секретные данные о военных объектах Британии
Хакеры опубликовали тысячи страниц совершенно секретной информации о военных и разведывательных объектах Великобритании. Об этом сообщает издание Mirror.
«Хакеры... слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах», - пишет издание.
Отмечается, что опубликованная информация может помочь злоумышленникам проникнуть на базу атомных подлодок HMNB Clyde, а также в лабораторию химического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.
Ранее хакеры из группировки LockBit взламывали Королевскую почту Великобритании. После этого они потребовали 80 миллионов долларов в качестве выкупа.
До этого хакерским атакам подверглись интернет-сайты НАТО. Сообщалось, что под удар хакеров попал и сайт штаба Сил специальных операций.