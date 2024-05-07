Spiegel: инаугурация Путина вызвала раскол в Евросоюзе

Инаугурация Путина вызвала раскол у стран-членов ЕС по вопросу присутствия на церемонии, которая посвящена началу пятого срока полномочий президента России, об этом информирует Spiegel.

«Внутри ЕС возникают существенные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию», - сообщает издание.

В понедельник агентству новостей в Брюсселе сообщили о намерениях Франции, Венгрии и Словакии отправить представителей на инаугурацию президента, чтобы «сохранить каналы связи открытыми», передает Spiegel. Однако Германия выразила мнение против принятия приглашения.

Инаугурация Путина начнется 7 мая в полдень. На церемонию уже прибыли бойцы СВО и их близкие родственники. Также в Московский Кремль ожидается приезд представителей дипмиссий.