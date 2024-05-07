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Spiegel: инаугурация Путина вызвала раскол в Евросоюзе

У членов Евросоюза появились разногласия о присутствии на инаугурации Владимира Путина в Кремле.
Услада Дубинина 2024-05-07 11:15:11
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Инаугурация Путина вызвала раскол у стран-членов ЕС по вопросу присутствия на церемонии, которая посвящена началу пятого срока полномочий президента России, об этом информирует Spiegel.

«Внутри ЕС возникают существенные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию», - сообщает издание.

В понедельник агентству новостей в Брюсселе сообщили о намерениях Франции, Венгрии и Словакии отправить представителей на инаугурацию президента, чтобы «сохранить каналы связи открытыми», передает Spiegel. Однако Германия выразила мнение против принятия приглашения.

Инаугурация Путина начнется 7 мая в полдень. На церемонию уже прибыли бойцы СВО и их близкие родственники. Также в Московский Кремль ожидается приезд представителей дипмиссий.

#в стране и мире #Путин #ЕС #евросоюз #инаугурация #Московский Кремль
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