Шиитские группировки Ирака атаковали израильскую платформу «Левиафан»

Расположенная в Средиземном море израильская газовая платформа «Левиафан» подверглась атаке беспилотников, она находится вблизи морской границы Израиля с Ливаном. Удары нанесли входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака» вооруженные отряды шиитов.

Поясняя причину нападения, в группировке отметили, что удары стали ответом «на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения». Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию вооруженной группировки.

«Моджахеды "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали с помощью беспилотников газовую платформу "Левиафан"», - уточнило агентство.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта и проводимой Израилем наземной операции в секторе Газа в ближневосточном регионе активизировался ряд шиитских группировок, среди которых и «Исламское сопротивление Ирака». Помимо израильских целей, они атакуют военные базы США в регионе. Один из последних ударов группировки по базе США в сирийском аэропорту Хараб аль-Джир произошла 22 апреля.

Восьмого апреля шиитские группировки Ирака ударили по целям Израиля в Эйлате - по Умм ар-Рашраше.