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Шиитские группировки Ирака нанесли удар по цели в Эйлате

Они заявили, что атака совершена в ответ на массовые убийства и в поддержку жителей сектора Газа.
Мария Зайцева 2024-04-08 01:43:42
© Фото: Ameer Al-Mohammedawi dpa Global Look Press

Вооруженные иракские группировки шиитов, которые входят в «Исламское сопротивление», объявили о нанесении удара по Умм ар-Рашраше (Эйлате). Об этом с ссылкой на телеграм-канал группировок заявили РИА Новости.

Они заявили, что удар совершен в продолжение сопротивления оккупации, в поддержку жителей сектора Газа и в ответ на убийства граждан Палестины, в том числе детей, женщин и пожилых людей.

Атака на «жизненно важную цель Умм ар-Рашраше» совершена с помощью дронов 7 апреля.

Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что Соединенное Королевство шокировано кровопролитием в секторе Газа, где от удара ЦАХАЛ погибло семь сотрудников международной неправительственной организации World Central Kitchen.

#в стране и мире #Ирак #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #Эйлат
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