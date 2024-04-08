Шиитские группировки Ирака нанесли удар по цели в Эйлате

Вооруженные иракские группировки шиитов, которые входят в «Исламское сопротивление», объявили о нанесении удара по Умм ар-Рашраше (Эйлате). Об этом с ссылкой на телеграм-канал группировок заявили РИА Новости.

Они заявили, что удар совершен в продолжение сопротивления оккупации, в поддержку жителей сектора Газа и в ответ на убийства граждан Палестины, в том числе детей, женщин и пожилых людей.

Атака на «жизненно важную цель Умм ар-Рашраше» совершена с помощью дронов 7 апреля.

Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что Соединенное Королевство шокировано кровопролитием в секторе Газа, где от удара ЦАХАЛ погибло семь сотрудников международной неправительственной организации World Central Kitchen.