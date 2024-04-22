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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу из Ирака

Не менее шести ракет выпустили по американской военной базе в Хараб аль-Джире в Сирии, это произошло после приземления там военных грузовых самолетов, доставлявших оборудование и оружие.
Марина Крижановская 2024-04-22 03:22:22
© Фото: Stringer, XinHua, Global Look Press

В Сирии обстрелу подверглась военная база США, расположенная в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях провинции Эль-Хасаке. По информации Life со ссылкой на иракский портал, ракетный удар нанесла группировка «Исламское сопротивление Ирака».

«По информации портала, удар был нанесен с территории Ирака, из района Хамад-Ага. После этого на территории базы раздались взрывы, а в небо над ней поднялся огромный столб дыма», - уточнили в издании.

Предварительно сообщается, что ракетный обстрел произвели из района Рабиа западнее Мосула в направлении территории Сирии. Это совпало с информацией о нападении на американскую базу в Сирии. Группировка выпустила примерно шест ракет, «установленных на автоцистерне».

Также иракский портал отметил, что атака на базу США произошла спустя несколько часов после приземления на базе военных грузовых самолетов, которые доставляли «материально-техническое оборудование и оружие на базы США в Сирии».

При этом, согласно докладу Центра по примирению враждующих сторон РФ (ЦПВС), за прошедшие сутки США три раза нарушили протоколы деконфликтации в Сирии. Это связано с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, отметили в ЦПВС.

#в стране и мире #сирия #Обстрел #военная база сша
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