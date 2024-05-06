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НАТО пригрозила прекратить военную помощь Киеву в случае нехватки людей

Киевский режим может лишиться военной поддержки НАТО, если украинцы не будут участвовать в боевых действиях.
Дарина Криц 2024-05-06 04:20:53
© Фото: © Bocharov Denis news.ru Global Look Press

Североатлантический альянс прекратит поставки военной помощи Украине, если киевские власти не смогут мобилизовать достаточное количество человек для участия в боевых действиях.

С таким заявлением выступил служивший в НАТО генерал в отставке Бен Ходжес. Он назвал Киев ответственным за то, что происходит в стране, и считает, что для создания определенной армии нужны кадровые перестановки.

В случае, если станет известно о нежелании украинцев служить в армии и участвовать в конфликте, добавил военачальник, то высока вероятность прекращения НАТО поставок военной помощи Киеву. Своим мнением Ходжес поделился в беседе с YouTube-каналом Decoding Geopolitics with Dominik Presl.

«Украина тоже несет ответственность за то, чтобы исправить ситуацию внутри страны. Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему для создания армии необходимых размеров», - приводит его слова «360».

В минувший понедельник, 29 апреля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг внезапно приехал в украинскую столицу и пообещал Украине больше оружия. По его словам, члены НАТО не выполнили своих обещаний о военной помощи за последние месяцы. Затем он провел переговоры с главарем киевского режима Владимиром Зеленским.

Накануне того дня в Париже тысячи человек выступили против военной помощи Киеву. Активисты правой партии «Патриоты» во главе с ее лидером Флорианом Филиппо показательно разорвали флаг НАТО, назвав его символом порабощения и войны.

#в стране и мире #Украина #НАТО #предупреждение #мобилизация #Поставки оружия на Украину
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