Столтенберг внезапно приехал в Киев и пообещал Украине больше оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необьявленным визитом, сообщили в пресс-службе альянса. По пути на Украину он заявил, что члены военного блока не выполнили своих обещаний о военной помощи в последние месяцы, но поток оружия и боеприпасов теперь увеличится, передает Reuters.

Столтенберг провел переговоры с Владимиром Зеленским и должен выступить перед Верховной Радой.

«Я буду предельно честен <...> союзники по НАТО не выполнили то, что мы обещали за последние месяцы», - сказал генсек НАТО в поезде, который доставлял его в Киев.

Глава альянса сказал, что США потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи, а европейские союзники не доставили обещанные боеприпасы.

«Но теперь я уверен, что все изменится», - заявил он.

Столтенберг напомнил, что на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал «рекордно высокие» обязательства перед Киевом. Кроме того, Германия согласилась предоставить Украине новую систему ПВО Patriot, а Нидерланды увеличили свою помощь Киеву. Он сказал, что ожидает принятия других «новых обязательств».

Генсек НАТО считает, что русские заплатили «высокую цену за незначительные территориальные приобретения», и Украина может изменить ситуацию в свою пользу.