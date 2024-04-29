МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Столтенберг внезапно приехал в Киев и пообещал Украине больше оружия

Генсек НАТО признал, что члены военного блока не выполнили своих обещаний о военной помощи в последние месяцы.
Владимир Рубанов 2024-04-29 15:25:25
© Фото: Ben Kriemann Keystone Press Agency, Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необьявленным визитом, сообщили в пресс-службе альянса. По пути на Украину он заявил, что члены военного блока не выполнили своих обещаний о военной помощи в последние месяцы, но поток оружия и боеприпасов теперь увеличится, передает Reuters.

Столтенберг провел переговоры с Владимиром Зеленским и должен выступить перед Верховной Радой.

«Я буду предельно честен <...> союзники по НАТО не выполнили то, что мы обещали за последние месяцы», - сказал генсек НАТО в поезде, который доставлял его в Киев.

Глава альянса сказал, что США потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи, а европейские союзники не доставили обещанные боеприпасы.

«Но теперь я уверен, что все изменится», - заявил он.

Столтенберг напомнил, что на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал «рекордно высокие» обязательства перед Киевом. Кроме того, Германия согласилась предоставить Украине новую систему ПВО Patriot, а Нидерланды увеличили свою помощь Киеву. Он сказал, что ожидает принятия других «новых обязательств».

Генсек НАТО считает, что русские заплатили «высокую цену за незначительные территориальные приобретения», и Украина может изменить ситуацию в свою пользу.

#пво #Украина #НАТО #Германия #Великобритания #Йенс Столтенберг #Владимир Зеленский #поставки оружия #Визит #ПВО/ПРО Patriot #риши сунак
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049