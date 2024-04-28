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Тысячи человек в Париже выступили против военной помощи Киеву

В Париже прошла акция протеста правой партии «Патриоты» против НАТО и военной помощи киевскому режиму, во время которой активисты показательно разорвали флаги НАТО и Евросоюза.
Марина Крижановская 2024-04-28 01:54:39
© Фото: @Shal0paika X.com

Во французской столице 27 апреля состоялась акция протеста против оказания военной помощи Украине со стороны НАТО. Во время нее участники демонстративно разорвали флаги НАТО и Евросоюза.

Организаторами мероприятия выступили активисты французской правой партии «Патриоты» во главе с ее лидером Флорианом Филиппо, о чем он написал в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Очень большая национальная демонстрация за мир, организованная сегодня в Париже "Патриотами"! Сегодня символически мы все исправим, покончив с символом порабощения и войны, разорвав этот флаг НАТО. И мы также избавимся от символа подчинения олигархии, которой является Европейский союз», - написал политик.

Вместе с этим Филиппо призвал освободиться от так называемого глубинного государства (deep state. - Прим. ред.) через возможный выход Франции из состава ЕС через Frexit (по аналогии с британским Brexit. - Прим. ред.), вместе с тем Филиппо заявил «будьте свободной Францией, защищающей», которые защищала бы свои национальные интересы и мир.

Участники акции провозглашали лозунги: «Выйти из НАТО как можно быстрее», на их плакатах были надписи: «За мир», «Frexit», «НАТО - остановись», «Европа - хватит» и «Прекратим вооружать Украину».

Лидер «Патриотов» предположил, что в политической акции участвовали несколько тысяч человек.

Прежде, 25 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что Европа может обеднеть и умереть «в ближайшие годы». Он призвал Евросоюз вырабатывать новую стратегию роста и развития региона, указав на необходимость стратегической и технологической независимости.

#в стране и мире #Франция #Париж #акция протеста #флориан филиппо #военная помощь украине #партия "Патриоты"
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