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Не менее 10 человек погибли при ударах Израиля по домам в Рафахе

Под обстрелом оказались жилые дома в восточном и центральном районах города Рафах на юге палестинского анклава.
Марина Крижановская 2024-05-06 03:33:00
© Фото: © Abed Rahim Khatib dpa Global Look Press

Не менее 10 человек погибли при израильских ударах по сектору Газа. Инцидент произошел в населенном пункте Рафах на юге палестинского анклава.

По информации телеканала Al Jazeera, под удар попали жилые дома в районах на востоке и в центре Рафаха. Также при ударах некоторые люди получили ранения.

В то же время французский телеканал France Press указал, что в населенном пункте погибли шестнадцать членов двух палестинских семей. Такие данные СМИ озвучили местные экстренные службы, уточнив, что погибли семь членов одной семьи и девять - второй.

В минувший понедельник, 29 апреля, не менее 15 человек погибли после удара ВВС Израиля по Рафаху. Объектом ударов стали жилые дома, а жертвами - много женщин и детей.

Первого мая Всемирная организация здравоохранения на фоне атак на Рафах предрекла катастрофу в случае вторжения ЦАХАЛ в этот город. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что полномасштабная операция в Рафахе приведет к  гуманитарной катастрофе, призвав Израиль отказаться от этого.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #палестинцы #палестино-израильский конфликт #рафах #удары по домам
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