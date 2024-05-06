Не менее 10 человек погибли при ударах Израиля по домам в Рафахе

Не менее 10 человек погибли при израильских ударах по сектору Газа. Инцидент произошел в населенном пункте Рафах на юге палестинского анклава.

По информации телеканала Al Jazeera, под удар попали жилые дома в районах на востоке и в центре Рафаха. Также при ударах некоторые люди получили ранения.

В то же время французский телеканал France Press указал, что в населенном пункте погибли шестнадцать членов двух палестинских семей. Такие данные СМИ озвучили местные экстренные службы, уточнив, что погибли семь членов одной семьи и девять - второй.

В минувший понедельник, 29 апреля, не менее 15 человек погибли после удара ВВС Израиля по Рафаху. Объектом ударов стали жилые дома, а жертвами - много женщин и детей.

Первого мая Всемирная организация здравоохранения на фоне атак на Рафах предрекла катастрофу в случае вторжения ЦАХАЛ в этот город. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что полномасштабная операция в Рафахе приведет к гуманитарной катастрофе, призвав Израиль отказаться от этого.