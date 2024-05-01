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Глава ВОЗ предрек катастрофу в случае вторжения ЦАХАЛ в Рафах

Глава ВОЗ призвал стороны палестино-израильского конфликта сесть за стол переговоров.
Ян Брацкий 2024-05-01 03:13:39
© Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Global Look Press

Вторжение Израиля в Рафах на юге сектора Газа повлечет за собой гуманитарную катастрофу. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Полномасштабное вторжение в Рафах станет гуманитарной катастрофой», - написал Гебрейесус в соцсети Х.

Глава ВОЗ также призвал израильские власти отказаться от планов вторжения. По мнению Гебрейесуса, добиваться прекращения палестино-израильского конфликта необходимо за столом переговоров, пишет RT.

Ранее сообщалось о жертвах удара израильской авиации по городу Рафах. Погибли по меньшей мере 15 человек, включая женщин и детей. В Рафахе проживает половина населения Газы - около 2,3 миллиона человека. Пока это единственная территория сектора, где ЦАХАЛ не проводил наземных операций.

#Израиль #ВОЗ #палестина #ЦАХАЛ #Тедрос Гебрейесус #рафах
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