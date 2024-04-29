Не менее 15 человек погибли после удара ВВС Израиля по Рафаху

По меньшей мере 15 человек погибли от израильских авиабомб в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA. По его данным, Израиль атаковал жилые дома. Среди жертв много женщин и детей.

Это уже не первая атака ВВС армии обороны Израиля по Рафаху. Ранее ракетными ударами были разрушены два дома, погибли 24 человека. Тель-Авив планирует крупное вторжение в Рафах. Там проживает половина населения сектора Газа - около 2,3 миллиона человек. Рафах - единственная территория сектора, где ЦАХАЛ не проводил наземных операций.

Напомним, палестино-израильский конфликт резко обострился после атаки со стороны ХАМАС седьмого октября. Израиль ответил ракетными обстрелами позиций движения в секторе Газа. Анклав был полностью блокирован, в нем почти не осталось уцелевших строений. Атакам Израиля также подверглись территории Ливана и Сирии.