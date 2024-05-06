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МИД РФ вызвал британского посла Кейси

Точная причина не называется.
Глеб Владовский 2024-05-06 14:09:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Посла Великобритании в РФ Найджела Кейси вызвали в Министерство иностранных дел России.

«Посол Великобритании вызван в МИД России», - цитирует заявление внешнеполитического ведомства РИА Новости.

При этом точная причина не указывается.

Москва неоднократно подчеркивала, что Лондон ведет антироссийскую политику, а также позволяет себе делать резкие высказывания. Так, глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины есть «право» наносить удары поставляемым оружием по мирным объектам России.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что такие люди, как Кэмерон, не раскаиваются за сказанное.

#в стране и мире #МИД РФ #посол Великобритании
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