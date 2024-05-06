Лавров заявил, что Кэмерон не сожалеет о словах про удары ВСУ по РФ

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что его глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон не раскаялся после слов о том, что ВСУ имеют право бить по территории РФ британским оружием. Более того, по мнению дипломата, Кэмерон в принципе не способен раскаяться.

«Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», - передает слова Лаврова RT.

На прошлой неделе Кэмерон заявил о «праве» Киева наносить удары по России британским оружием, его слова опубликовало агентство Reuters. Спустя два часа после публикации статью удалили с сайта, пообещав «пересмотреть некоторые детали» и вернуть позже. Затем ее выложили снова, однако в ту часть, где Кэмерон говорит про удары по РФ, не внесли серьезных изменений.