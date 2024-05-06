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Большинство пострадавших от дронов под Белгородом ранены тяжело

От беспилотников, запущенных украинскими боевиками, погибли шесть человек, а пострадали 40. Целью стали микроавтобусы, где находились сотрудники агрокомплекса.
Тимур Шерзад Владислав Кустов 2024-05-06 14:00:55
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Шесть жителей Белгородской области, по данным Минздрава, погибли в результате атаки украинских дронов. Целью боевиков стали микроавтобусы, в которых находились сотрудники агрокомплекса. А также один легковой автомобиль, среди пассажиров которого были дети. О характере полученных пострадавшими ран рассказал работающий в Белгородской области корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. 

«Большая часть получила тяжелые ранения», - отметил он. 

Съемочная группа нашего телеканала нашла больницу, куда привезли пострадавших. Но, судя по тому, что, когда зашли внутрь, мы не встретили в коридорах ни одного из пострадавших, всем им уже оказывается помощь.

Всего же пострадавших - четыре десятка человек. Кроме этого, сообщается, что боевики нанесли повторный удар по тому же месту, где и произошла первая атака. 

#в стране и мире #беспилотники #белгород #пострадавшие #Тяжелые ранения
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