Большинство пострадавших от дронов под Белгородом ранены тяжело

Шесть жителей Белгородской области, по данным Минздрава, погибли в результате атаки украинских дронов. Целью боевиков стали микроавтобусы, в которых находились сотрудники агрокомплекса. А также один легковой автомобиль, среди пассажиров которого были дети. О характере полученных пострадавшими ран рассказал работающий в Белгородской области корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Большая часть получила тяжелые ранения», - отметил он.

Съемочная группа нашего телеканала нашла больницу, куда привезли пострадавших. Но, судя по тому, что, когда зашли внутрь, мы не встретили в коридорах ни одного из пострадавших, всем им уже оказывается помощь.

Всего же пострадавших - четыре десятка человек. Кроме этого, сообщается, что боевики нанесли повторный удар по тому же месту, где и произошла первая атака.