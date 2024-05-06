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Число пострадавших при атаке ВСУ под Белгородом выросло до 40

Из-за атаки доронов ВСУ в Белгородской области пострадали 40 человек, трое из них дети.
Услада Дубинина 2024-05-06 11:24:15
© Фото: Stringer, NEWS.ru, Globallookpress

Из-за атаки украинских дронов в Белгородской области ранены 40 человек, в том числе трое детей, сообщили в Минздраве РФ. На данных момент известно, что 27 взрослых и трое детей были госпитализированы. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно.


«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных медицинских центров», - сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова


Ранее известно, что семь человек погибли при атаке украинских дронов в Белгородской области. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. 

#ВСУ #дроны #атака #раненые #Белгородская облсть
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