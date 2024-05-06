Один человек пострадал при повторной атаке под Белгородом дронами ВСУ

При повторной атаке ВСУ дронами-камикадзе в Белгородской области был ранен один человек, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Пострадавший мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Бригада скорой помощи доставила мужчину в Центральную районную больницу.

«Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Березовка», - написал Гладков.

Ранее в Белгородской области ВСУ атаковали гражданский автотранспорт, перевозивший сотрудников предприятия «Агро-Белогорье». На данный момент известно о 40 пострадавших, трое из которых дети. Врачи госпитализировали 30 раненых.