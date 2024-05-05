В Минэнерго Украины заявили о пользе ветра и солнца против блэкаутов

Энергия света и ветра помогает Украине избежать полного нарушения энергетической системы - блэкаутов, это тот дополнительный ресурс, которым обладает страна летом, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

«Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему», - цитирует RT слова министра.

По словам главы украинского Минэнерго, возобновляемые источники энергии помогают системе страны, несмотря на масштаб атак.

Ранее он также признавал, что Минэнерго Украины потеряло в результате взрывов во время последнего отопительного сезона больше энергообъектов, чем было восстановлено. При этом некоторые энергетические мощности были полностью уничтожены.

По оценкам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, половина всей энергетической системы страны повреждена.