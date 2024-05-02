Кулеба заявил о повреждении более половины всей энергосистемы Украины

Более половины энергетической системы Украины повреждено, любая другая страна в таких же условиях пострадала бы еще больше, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy.

«Осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетического разрушения, она выглядела бы намного хуже, чем Украина», - сказал глава украинского МИД.

Министр также признал, что Россия более эффективна в том, что касается военных усилий. Об этом было сказано в контексте успехов российской стороны в восстановлении производства промышленной базы, которые более очевидны, если сравнивать с достижениям «всего Запада».

Особенно Кулеба отметил мастерство России в производстве оружия, которое стало еще выше за последние два года.

Интервью было записано на фоне одобрения Палатой представителей США нового пакета военной помощь киевскому режиму объемом в $61 млрд. Ранее Кулеба заявлял, что у Киева нет плана Б, на случай если американский Конгресс не выделит помощи.