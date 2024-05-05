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В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

Представители оппозиционных партий потребовали от греческого кабмина отреагировать на задержание полицейского в храме Гроба Господня, назвав случившееся «агрессивным актом».
Ян Брацкий 2024-05-05 05:44:49
© Фото: Кристина Афанасьева, РИА Новости

Греческий полицейский из охраны генконсула арестован в храме Гроба Господня. Инцидент произошел во время церемонии схождения Благодатного огня, сообщает портал Neostrategy. Причиной задержания стали жалобы на ссору.

Все произошло на глазах греческой делегации во главе с министром иностранных дел, после вмешательства которого задержанного полицейского отпустили. Греческие оппозиционеры потребовали от МИДа жесткой реакции и немедленных объяснений, назвав этот случай «беспрецедентным».

Напомним, Благодатный огонь сошел днем в Великую субботу. Его вынес Патриарх Иерусалимский Феофил III. После он начал раздавать святыню всем желающим. Частицу Благодатного огня доставили и в Москву.

#Пасха #Греция #Иерусалим #благодатный огонь #храм гроба господня
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