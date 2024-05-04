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Самолет с Благодатным огнем на борту прибыл в Москву

Частицу доставленного в Москву Благодатного огня передадут в 15 столичных храмов и представителям духовенства со всей страны.
Ян Брацкий 2024-05-04 23:15:29
© Фото: ТРК «Звезда»

Благодатный огонь доставили в Москву. Самолет со святыней на борту приземлился в аэропорту Внуково-3, сообщили в Фонде Андрея Первозванного.

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3», - рассказали в пресс-службе Фонда.

Российская делегация получила частицу Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо его схождения происходит в канун Светлой Пасхи, которую в этом году верующие встречают 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

По традиции, святыню развозят в разные страны. Ежегодно ее доставляют в Москву. В столице Благодатный огонь передадут представителям 15-ти московских  храмов. За частицей огня также прибудут представители духовенства со всей страны.

#Иерусалим #святыня #благодатный огонь #Светлая Пасха #Внуково-3
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