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В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии и начал раздавать огонь прихожанам.
Сергей Лебедев 2024-05-04 14:13:41
© Фото: Вячеслав Татарковский, РИА Новости

В Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. На церемонию собрались несколько тысяч паломников из разных стран мира.

Благодатный огонь сошел в Кувуклии - это часовня в центре храма Воскресения Христова, скрывающая пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

После схождения Благодатного огня Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать огонь прихожанам. 

В ожидании процессии верующие держат пучки из 33 свечей - по числу земных лет Иисуса Христа. 

#Пасха #Иерусалим #благодатный огонь #храм гроба господня #схождение
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