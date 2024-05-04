В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. На церемонию собрались несколько тысяч паломников из разных стран мира.

Благодатный огонь сошел в Кувуклии - это часовня в центре храма Воскресения Христова, скрывающая пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

После схождения Благодатного огня Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать огонь прихожанам.

В ожидании процессии верующие держат пучки из 33 свечей - по числу земных лет Иисуса Христа.