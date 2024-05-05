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Макрон назвал помощь Киеву причиной высокого внешнего долга Франции

Президент также назвал среди причин для увеличения французского долга годы коронавирусной пандемии и инфляцию.
Елизавета Кондрикова 2024-05-05 05:22:09
© Фото: Leco Viana Keystone Press Agency Globallookpress

Внешний долг Франции достиг рекордно высоких значений из-за французской помощи Украине, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью для газеты La Tribune.

«Периоды Ковида, а затем конфликт на Украине и инфляция, когда мы защищали Францию и экономику, увеличили наш долг», - сказал президент.

В ходе интервью французский лидер также заявил о необходимости продолжать диалог с Россией ради мира и безопасности. По словам Макрона, закрытые двери для переговоров с российской стороной продемонстрировали бы отказ Запада от международного  порядка.

Макрон дал большое интервью французским СМИ в честь семи лет своего нахождения на посту президента страны, беседа длилась почти полтора часа.

Напомним, ранее Макрон называл выгодной для французской экономики помощь киевскому режиму, объясняя это ресурсами и другими элементами, которые есть на Украине.

#Франция #Украина #Госдолг #эммануэль макрон #помощь Украине
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