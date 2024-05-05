Внешний долг Франции достиг рекордно высоких значений из-за французской помощи Украине, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью для газеты La Tribune.

«Периоды Ковида, а затем конфликт на Украине и инфляция, когда мы защищали Францию и экономику, увеличили наш долг», - сказал президент.

В ходе интервью французский лидер также заявил о необходимости продолжать диалог с Россией ради мира и безопасности. По словам Макрона, закрытые двери для переговоров с российской стороной продемонстрировали бы отказ Запада от международного порядка.

Макрон дал большое интервью французским СМИ в честь семи лет своего нахождения на посту президента страны, беседа длилась почти полтора часа.

Напомним, ранее Макрон называл выгодной для французской экономики помощь киевскому режиму, объясняя это ресурсами и другими элементами, которые есть на Украине.