Выгодно для Франции: почему Макрон так активно помогает Украине

В Европе начались активные обсуждения недавнего высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона. В четверг 14 марта он дал большое интервью местным телеканалам и сообщил, что Россия ни при каких условиях не должна победить в конфликте с Украиной. Он заверил, что Франция сделает для этого все.

Макрон также поспешил возложить на Россию все беды Европы. Растут цены на газ и на зерно, экономика в кризисе, закрываются больницы, в школах нет отопления. После этого президент сделал заявление, которое действительно напоминало объявление войны.

«Сегодня Россия - это противник Франции, Кремль - это противник Франции. При этом мы не находимся в состоянии войны, но я вам очень просто сейчас скажу - пока Москва не выведет войска из Украины, прочного мира в Европе не будет. Если Россия продолжит эскалацию, мы должны быть готовы. И мы готовы. Мы сегодня не находимся в ситуации, когда нужно отправлять войска на Украину, но мы не исключаем такого сценария», - заявил он.

Самое интересное случилось на следующий день после официальной съемки. Макрон впервые назвал истинную причину своих действий.

«Помогать Украине в наших краткосрочных интересах, потому что на Украине много ресурсов и других элементов, которые нам нужны для нашей экономики. Из-за всех этих причин помогать Украине - это оправданно. Это нужно сегодня, еще больше - завтра», - сообщил французский президент.

Французские журналисты метаморфозы, которые происходят с президентом страны, оценили, и в самой известной французской газете опубликовали статью с очень точным названием «Макрон: голубь, ставший ястребом». Если ей верить, отправка войск на Украину - вопрос решенный, причем решенный еще месяц назад.

В пятницу 15 марта в Берлине состоялась встреча Макрона с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Лидеры объявили о создании коалиции союзников Украины, в частности по поставкам артиллерии дальнего действия.

Итог встречи был вполне предсказуем - от Макрона в очередной раз прозвучало «никогда не позволить России победить», Олаф Шольц заявил, что помощь союзников будет продолжаться «столько, сколько потребуется», а Туск добавил, что военная поддержка Украины будет усилена. Кроме того, было решено использовать проценты от замороженных в Европе российских активов для закупки оружия для Киева, хотя раньше Европа клялась и божилась, что эти деньги пойдут только на мирное восстановление Украины.

Подробнее о встрече и «особой роли», которую хотят взять на себя Макрон, Туск и Шольц, а также о том, как отреагировал на происходящее Владимир Путин, смотрите в программе «Главное с Ольгой Беловой».