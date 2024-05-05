Макрон заявил о важности сохранения диалога с Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Россией ради мира и безопасности. Глава Пятой республики добавил, что все страны в равной степени несут за них ответственность.

«Мы правильно поступаем, что оставляем двери открытыми для переговоров с Россией. В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а значит, и от мира и безопасности», - сказал Макрон в интервью газете La Tribune.

Заявления Макрона о мире часто сменяются словами о готовности отправить войска на Украину. В минувший четверг он в очередной раз допустил отправку воинского контингента на помощь ВСУ. Однако обозначил для этого два условия: прорыв Вооруженными Силами России линии фронта и соответствующий запрос от Киева.

В Кремле воинственную риторику французского лидера назвали опасной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Франция продолжает обсуждать вероятность своего прямого вовлечения в конфликт. По его мнению, это очень опасная тенденция.