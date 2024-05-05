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Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Глава государства отметил, что священнослужители всегда оставались с народом.
Максим Крюков 2024-05-05 10:41:20
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин обратился к православным христианам по случаю праздника Пасхи - Светлого Христова Воскресения.

Пасхальные торжества в России имеют богатые духовные традиции, объединяющие миллионы людей и передающиеся из поколения в поколение, говорится в поздравительной речи, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий, которая ориентирована на сохранение «богатейшего исторического, культурного и духовного наследия» страны, и их вклад в укреплении института семьи, воспитании молодого поколения и утверждении в обществе нравственных ценностей.

Кроме того, Путин подчеркнул, что священнослужители всегда были вместе с народом. По его словам, сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации бескорыстно помогают нуждающимся в поддержке и внимании.

Напомним, российский лидер присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Вместе с Путиным службу, которую совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Президент и патриарх также обменялись пасхальными подарками.

#праздник #Пасха #Владимир Путин #поздравление #православные христиане
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