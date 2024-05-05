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Путин и Собянин прибыли на богослужение в храм Христа Спасителя

По мнению Владимира Путина, Пасха объединяет россиян вокруг светлых идеалов добра и справедливости.
Ян Брацкий 2024-05-05 00:26:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Рядом с ним мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства всегда посещает службы во время основных церковных праздников.

В прошлом году Путин также встречал Пасху в храме Христа Спасителя, а в «Пасхальную неделю» навестил военнослужащих на Херсонском направлении в зоне спецоперации. Там президент подарил бойцам копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи.

По мнению Владимира Путина, Пасха объединяет россиян вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях хорошее, веру в добро и справедливость. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на праздничном столе российского лидера обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.

#Путин #Пасха #Собянин #храм христа спасителя #Президент #богослужение
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