Путин и Собянин прибыли на богослужение в храм Христа Спасителя

Президент Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Рядом с ним мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства всегда посещает службы во время основных церковных праздников.

В прошлом году Путин также встречал Пасху в храме Христа Спасителя, а в «Пасхальную неделю» навестил военнослужащих на Херсонском направлении в зоне спецоперации. Там президент подарил бойцам копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи.

По мнению Владимира Путина, Пасха объединяет россиян вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях хорошее, веру в добро и справедливость. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на праздничном столе российского лидера обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.