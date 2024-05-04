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Тысячи людей собрались на праздничную службу в храме Христа Спасителя

Пасхальное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, он совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Елизавета Кондрикова 2024-05-04 23:49:44
© Фото: Irina Afonskayaimage, BROKER.com Globallookpress

Тысячи верующих собрались на праздничное богослужение на Пасху в храме Христа Спасителя в Москве, служба начнется после 23:00 (время московское).

Пасхальное торжество возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, оно продлится до трех часов ночи. Патриарх в полночь совершит крестный ход, а затем проведет пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Трансляция богослужения будет доступна на сайте Московского патриархата, что позволит разделить торжество даже тем, кто не может присутствовать в храме лично.

Напомним, сайт телеканала «Звезда» проводит онлайн-трансляцию Пасхального Богослужения в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, а также в главном храме Военно-морского флота России - Морском Никольском соборе в Кронштадте.

Всю последующую неделю в храмах будут проходить праздничные богослужения с крестным ходом. Пасха является главным праздником для православных христиан.

К праздничной службе в храм Христа Спасителя также будет доставлен Благодатный огонь, спецборт ранее приземлился в аэропорту Внуково. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих.

#Москва #Пасха #патриарх Кирилл #храм христа спасителя #пасхальное богослужение
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