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В Госдепе заявили о важности сотрудничества России и США по космосу

Об этом было сказано в рамках мероприятия, на котором обсуждались опасения Соединенных Штатов о якобы намерении России разместить оружие с ядерными компонентами в космическом пространстве.
Елизавета Кондрикова 2024-05-04 03:27:44
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости

Россия и США должны продолжать сотрудничать в сфере космоса, насколько это возможно, заявила помощница главы Госдепа Мэллори Стюарт.

Об этом было сказано в рамках мероприятия Центра международных стратегических исследований, посвященного опасениям США о якобы намерении Москвы развернуть ядерное вооружение в космосе.

Напомним, ранее Россия заблокировала резолюцию Соединенных Штатов в СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе. Российская сторона выступала за принятие резолюции, которая навсегда бы исключила возможность установления в космическом пространстве какого-либо оружия, не только ядерного.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, контактировать с Вашингтоном по вопросам ядерного оружия в космосе бессмысленно из-за «абсурдных» предположений американской стороне о намерении РФ развернуть подобное вооружение в космическом пространстве.

 

#Россия #космос #сша #Госдеп США #российско-американские отношения
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