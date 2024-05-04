В Госдепе заявили о важности сотрудничества России и США по космосу

Россия и США должны продолжать сотрудничать в сфере космоса, насколько это возможно, заявила помощница главы Госдепа Мэллори Стюарт.

Об этом было сказано в рамках мероприятия Центра международных стратегических исследований, посвященного опасениям США о якобы намерении Москвы развернуть ядерное вооружение в космосе.

Напомним, ранее Россия заблокировала резолюцию Соединенных Штатов в СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе. Российская сторона выступала за принятие резолюции, которая навсегда бы исключила возможность установления в космическом пространстве какого-либо оружия, не только ядерного.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, контактировать с Вашингтоном по вопросам ядерного оружия в космосе бессмысленно из-за «абсурдных» предположений американской стороне о намерении РФ развернуть подобное вооружение в космическом пространстве.