РФ в СБ ООН заблокировала резолюцию США о ядерном оружии в космосе

Во время голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о неразмещении в космическом пространстве оружия массового уничтожения (ОМУ) Россия наложила вето.

Проект совместно подготовили США и Япония, в котором не учли предложенную Россией и Китаем поправку, призывавшую навсегда исключить размещение любого оружия в космическом пространстве - ни конвенциональное, ни ОМУ, ни какие-либо космические системы.

Москва и Пекин предлагают обязать все страны принять меры, чтобы навсегда исключить размещение оружия в космическом пространстве и угрозы применения силы, как в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли на объекты в космическом пространстве.

В свою очередь Вашингтон и Пекин призвали не разрабатывать ядерные вооружения или какие-либо виды оружия массового уничтожения для размещения их на околоземной орбите или на небесных телах или каким-либо иным способом в космосе.

Во время голосования по проекту резолюции 13 членов Совбеза ООН одобрили его, Китай при голосовании воздержался.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что не видит смысла разговаривать с США о неразмещении оружия в космосе. По его мнению, по этой теме нет никакого продвижения и быть не может. Говоря о причине, дипломат указал на абсурдность американских обвинений России в намерении якобы «развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе».