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РФ в СБ ООН заблокировала резолюцию США о ядерном оружии в космосе

РФ воспользовалась своим правом вето во время голосования по резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе из-за отсутствия формулировки навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве.
Марина Крижановская 2024-04-24 23:26:38
© Фото: Loey Felipe UN Photo Globallookpress

Во время голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о неразмещении в космическом пространстве оружия массового уничтожения (ОМУ) Россия наложила вето.

Проект совместно подготовили США и Япония, в котором не учли предложенную Россией и Китаем поправку, призывавшую навсегда исключить размещение любого оружия в космическом пространстве - ни конвенциональное, ни ОМУ, ни какие-либо космические системы.

Москва и Пекин предлагают обязать все страны принять меры, чтобы навсегда исключить размещение оружия в космическом пространстве и угрозы применения силы, как в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли на объекты в космическом пространстве.

В свою очередь Вашингтон и Пекин призвали не разрабатывать ядерные вооружения или какие-либо виды оружия массового уничтожения для размещения их на околоземной орбите или на небесных телах или каким-либо иным способом в космосе.

Во время голосования по проекту резолюции 13 членов Совбеза ООН одобрили его, Китай при голосовании воздержался.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что не видит смысла разговаривать с США о неразмещении оружия в космосе. По его мнению, по этой теме нет никакого продвижения и быть не может. Говоря о причине, дипломат указал на абсурдность американских обвинений России в намерении якобы «развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе».

#Россия #в стране и мире #космос #ядерное оружие #право вето #голосование по резолюции
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