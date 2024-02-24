МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рябков заявил, что нет смысла говорить с США о неразмещении оружия в космосе

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным заявил об отсутствии планов размещать оружие в космосе.
Ян Брацкий 2024-02-24 10:52:01
© Фото: McPHOTO, M. Gann, Global Look Press

Контактировать с Вашингтоном по вопросам угрозы размещения ядерного оружия в космосе бессмысленно. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Никакого продвижения по этой теме нет и быть не может. Причина понятна - абсурдность американских обвинений нас в намерении якобы развернуть какие-то системы с ядерным компонентом оружейного свойства в космосе», - сказал замминистра в беседе с ТАСС.

Рябков еще раз процитировал президента Владимира Путина, который неоднократно говорил, что у Москвы нет планов по размещению оружия в космосе. Своими обратными заявлениями США преследуют единственную цель - демонизировать Россию, заверил Рябков. Еще одна причина, по которой с американской стороной невозможно вести серьезный диалог, привычка последних нарушать договоренности и разглашать конфиденциальную информацию.

«Американцы постоянно допускают утечки по вопросам, которые с ними же договариваемся оставлять в конфиденциальном поле», - заключил замминистра.

В минувший вторник Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой государства заявил, что Россия не планирует никаких проектов по размещению ядерного оружия в космосе. По словам Шойгу, в США об этом прекрасно осведомлены, но тем не менее поднимают шум в прессе. Это делается с цель запугать сенаторов и конгрессменов, чтобы добиться выделения средств на противостояние с Россией.

#в стране и мире #космос #сша #МИД России #рябков
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 