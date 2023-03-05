Трамп пообещал за сутки решить конфликт на Украине в случае победы на выборах

Экс-президент при этом не раскрыл, в чем состоят конкретные шаги его плана.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет разрешить ситуацию на Украине в течение суток в случае, если его переизберут на пост главы государства. Вместе с тем бывший американский лидер не раскрыл, в чем конкретно заключается его план действий. Трамп подчеркнул, что обнародование этих сведений не позволит решить задачу.

«Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать», - приводит РИА Новости слова экс-президента с ежегодного съезда американских консерваторов в столичном округе Колумбия.

Вчера, 4 марта канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели встречу в Белом доме. В ходе беседы Шольц заявил о необходимости показать намерение союзников «оставаться с украинцами» столько, сколько нужно.